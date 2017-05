Die Barbara Karlich Show Auch Frauen verstehen Frauen nicht

Ingrid, 60, Beamtin und Autorin aus Wien,

streitet eigentlich nie mit Frauen, hingegen sehr oft mit Männern. "Wir Frauen sitzen im selben Boot, daher lehne ich jeglichen Konkurrenzkampf ab. Neid kenne ich auch nicht von Frauen, sondern nur von Männern." Dennoch ist sie einmal in einen "klassischen Frauenkonflikt" hineingeraten, erzähtl sie. "Ich habe mich in jungen Jahren in den Ex einer Freundin verliebt. Obwohl ich sie gefragt habe, ob sie damit zurecht kommt, hat sie mir dann später Vorwürfe gemacht."