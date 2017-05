Der Winzerkönig Böses Spiel

Thomas Stickler steht mit einem Berg an Schulden da. Er sucht um EU-Förderung an. Doch Bürgermeister Plattner will den Antrag ablehnen und wendet sich an die Notarin Petra Thaler. Sie hat nie verwunden, dass aus ihr und Thomas kein Paar wurde und stellt das verlangte Rechtsgutachten entsprechend aus. Als Lernhilfe für Anna lädt Thomas ihre Mutter Johanna nach Rust ein. Claudia muss beobachten wie vertraut Thomas, Johanna und Anna miteinander umgehen. Eifersucht wächst in ihr. Thomas, ganz der ehemalige Manager, trifft alle Entscheidungen in Bezug auf den gemeinsamen Betrieb "Stickler & Stickler" allein und verärgert damit seinen Sohn Paul. Als die hübsche Ungarin Edina in Rust auftaucht, wird Paul kurzfristig abgelenkt, doch die junge Mutter ist nur auf der Suche nach dem Vater ihres Babys Karoly.