Inhalt

Die kochbegeisterte Schwedin Jule weiß, was schmeckt. Kein kulinarischer Seelentröster ist der jungen Food Bloggerin fremd. Als ihr ein New Yorker Restaurant ein unwiderstehliches Jobangebot macht, geht ein großer Traum für Jule in Erfüllung. Schon lange wartet in den USA ihr Freund Ole darauf, endlich eine Familie mit Jule zu gründen. Alles wäre perfekt, gäbe es da nicht Bille. In Jules Kochkurs taucht er gemeinsam mit seiner Verlobten Hanna auf und ist sofort wie verzaubert von Jule. Zudem glaubt Jules alleinstehende Mutter Birthe, ihre Auswanderung nicht zu überleben. Jule ist hin- und hergerissen.



DARSTELLER

Anna Hausburg

Christian Martin Schäfer

Maria Bachmann

Anna von Haebler

Sebastian Kaufmane

Felix von Manteuffel

Ingrid Mülleder

REGIE

Ulli Baumann

DREHBUCH

Stefanie Sycholt

KAMERA

Francisco Dominguez