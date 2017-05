Der große Europa-Report: Wer gewinnt, wer verliert?

Die Präsidenten-Stichwahl in Frankreich am 7.5. war auch eine Richtungsentscheidung über die Zukunft Europas. Zwei Tage danach – am offiziellen „Europatag“ – befasst sich „Der große Europa-Report“ mit den auch für Österreich zentralen Fragen wie: Wohin soll sich das europäische Projekt entwickeln, wo liegen die größten Probleme, was haben die Bürgerinnen und Bürger von den Errungenschaften? Was machen die Gemeinsamkeiten der europäischen Staaten aus, wie positioniert sich Europa im Verhältnis zu den großen Wirtschaftsblöcken und den anderen Kontinenten?

Am Beginn steht eine Bewertung der Auswirkungen der Präsidentenwahl in Frankreich für die EU und deren Zukunft. Auch nach dem Erfolg des proeuropäischen Kandidaten Emmanuel Macron sieht sich die Union in vielen Mitgliedsstaaten mit einem Trend zu nationalen Alleingängen konfrontiert, auch in Österreich zeigen sich EU-Skepsis in der Bevölkerung und Vorbehalte gegen europäische Regelungen in der Politik.