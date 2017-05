heute leben

Setbesuch "Tatort" | Doris Kaiser - "Embrace" | "zero waste" | Mag. Sonja Burghard | René Clausen - Weinhändler in Brüssel | Alte Möbel - neu tapeziert | Modefarbe "gelb" | Duftstars | Stargast: Julia Edtmeier

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Setbesuch "Tatort" Es ist für viele ein oder besser "der" Fixpunkt am Sonntagabend - der Tatort-Krimi. Besonders beliebt sinddie Österreich-Tatorte mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer. Zur Zeit wird gerade eine neue Folge gedreht und unser Kollege Jan Matejcek hat für Sie am Filmset vorbeigeschaut.

Doris Kaiser - "Embrace" Liebe deinen Körper so wie er ist. Diese Botschaft will der neue US-Film „Embrace“ allen Frauen vermitteln – ein Credo, das Doris Kaiser ebenfalls in ihren Vorträgen verbreiten will, hat doch auch sie als „dickes Kind“ lange unter ihrer Figur gelitten. Doris Kaiser ist heute bei uns im Studio zu Gast.

"zero waste" Wir Österreicherinnen und Österreicher machen ganz schön viel Mist, mehr sogar als der EU-Durchschnittsbürger. 587 Kilogramm Abfall produziert jeder von uns im Schnitt pro Jahr. Der Trend zu take-away und coffee to go, in den Supermärkten werden Gurken oder Bananen in Plastik eingeschweist verkauft - wo führt das nur hin? Aber es gibt einen Gegentrend: zero oder low waste nennt sich eine neue Bewegung, wo Menschen versuchen keinen oder so wenig Müll wie möglich zu produzieren.

Mag. Sonja Burghard Zahnschmerzen können klopfend, bohrend, dumpf, oder stechend sein, aber wie auch immer auf jeden Fall sind sie äußerst unangenehm und sollten beim Zahnarzt möglichst schnell behandelt werden. Aber was tun bis dahin? Darüber sprechen wir heute mit unserer Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

René Clausen - Weinhändler in Brüssel In unserer kleinen Serie über Österreicherinnen und Österreicher am Sitz der EU in Brüssel stellen wir ihnen heute René Clausen vor. Er ist gebürtiger Salzburger, hat viele Jahre in Österreich in der Gastronomie gearbeitet und ist dann nach Brüssel gegangen, wo er sich als Weinhändler selbstständig gemacht hat. Mit seiner Firma beliefert er Brüsseler Lokale und auch Privatpersonen in Belgien, die Wein aus Österreich zu schätzen wissen.

Alte Möbel - neu tapeziert Kleider machen nicht nur Leute, sondern auch Möbel. Eine Couch aus Großmutters Zeiten oder der gute alte Ohrensessel müssen nicht unbedingt am Sperrmüll landen. Mit ein wenig Farbe und ein paar Quadratmeter Stoff verhilft unsere Wohnraumberaterin Orthilde Sagel vielen stilvollen Möbel zu neuem Leben. So können auch Erbstücke in modernen Wohnräumen integriert werden.

Modefarbe "gelb" Neben Rosa ist sie die neue Trendfarbe schlechthin und sie ist auch der erfrischende, sommerliche Hingucker schlechthin. Von der Gute-Laune-Farbe Gelb bekommen wir einfach nicht genug. Wie Frau diese erfrischende Farbe trägt, zeigt uns jetzt unser Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl.

Duftstars Zum zweiten Mal wurden die "Duftstars" Österreichs gekürt. Wie die Düfte des Jahres riechen – wir waren für Sie mit einem Kamerateam bei der Gala dabei und haben mehr als ein bisschen reingeschnuppert.

Stargast: Julia Edtmeier Sie sieht elfenhaft aus und dann ist man doch erstaunt, dass aus so einem fragil wirkenden Körper eine so kräftige Stimme herauskommt. Die Schauspielerin und Theaterleiterin Julia Edtmeier ist vielleicht noch nicht allen von Ihnen ein Begriff, ein Umstand, den es schleunigst zu ändern gibt wie wir finden. Wir begrüßen Julia Edtmeier als unseren heutigen Stargast.