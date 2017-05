WELTjournal + Korruption und Misswirtschaft – Putins leere Kassen

Vor allem in der russischen Provinz versinkt Putins oft beschriebene "Vertikale der Macht" in einem grenzenlosen Sumpf von Korruption und Misswirtschaft, von Banditentum und Beamtenwillkür.

Im Süden Russlands etwa werden privatisierte Kolchosen in den Ruin getrieben - von Agrarkonzernen, die deren Land wollen. Das Vieh der erbeuteten Betriebe wird geschlachtet. Molkereien, Fleischverarbeitung, Brotfabriken werden geschlossen. Ganze Orte verlieren ihre Kindergärten, Schulen, Feuerwehren, die zuvor vom jetzt aufgelösten Landwirtschafts-Betrieb finanziert wurden. Korrupte Eliten beuten Land und Rohstoffe aus, während Investitionen in Industrie und Infrastruktur ausbleiben. Reporter Udo Lielischkies zeigt ein Land, dessen Führung der Zentralregierung in Moskau zu entgleiten droht und kommt zu dem Schluss: wo einst Sozialismus war, regiert jetzt Raubtierkapitalismus.