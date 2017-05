Autofocus Cabrio - Showroom der Emotionen

Immer mehr Autofahrer fühlen sich so stark von Fahrtwind und Sonnenschein angezogen, dass sie kein festes Dach über dem Kopf möchten und in einem Cabrio oder Roadster ihrem Ziel entgegenfahren wollen. Die Automobilhersteller bieten mittlerweile die unterschiedlichsten "oben ohne" Versionen an. Autofocus nimmt die verschiedenen Cabrio-Variationen unter die Lupe. Und fragt nach: Was genau macht die Faszination des "Fahrens mit offenem Verdeck" eigentlich aus?