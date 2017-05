Seitenblicke

*Sommelier Europameisterschaft in Wien/ *Dancing Star Monica Weinzettl tritt zurück/ *Duftstars österreichischer Parfumpreis

In Wien findet diese Woche erstmals die Sommelier-Europameisterschaft statt. Die Sommelierunion Austria macht daraus gleich eine Weltmeisterschaft, der Empfang in Schönbrunn samt Delegationen lässt erahnen: Eine Weinverköstigung ist nichts für Amateure.

Heute Nachmittag hängen graue Wolken über dem Dancing Stars-Himmel: Monica Weinzettl hat sich am Fuß verletzt und muss widerwillig aufgeben. Tanzpartner Florian Gschaider ist geschockt, der Kabarettistin bleibt ein Platz auf der Zuschauertribüne.

*Duftstars österreichischer Parfumpreis

Immer der Nase nach.

Gestern Abend traf sich das "Who’s Who" der Beauty- und Kosmetikbranche bereits zum zweiten Mal in der Aula der Wissenschaften, um die besten Düfte des Jahres zu küren. Wen unsere Promis so gar nicht riechen können: Wir haben nachgefragt.