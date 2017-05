heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Die Masern sind wieder auf dem Vormarsch. Im Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher existieren die Masern gar nicht mehr. Doch das ist falsch, denn alleine in den ersten vier Monaten des heurigen Jahres wurden 73 Fälle gemeldet. Das sind mehr als im gesamten Vorjahr. Das Masernvirus ist hochinfektiös und birgt eine ganze Reihe an Komplikationen. Wie prekär die Lage in Österreich ist, das hat Patricia Aradi recherchiert. Zu Gast im Studio ist dazu die Immunologien Univ. Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt, vom Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin.

Heiraten im Ausland

Der Monat Mai gilt als der Monat im Jahr, wo die meisten Hochzeiten stattfinden. Immer mehr verliebte Paare entschließen sich aber im Ausland, im Urlaub, zu heiraten. Las Vegas ist bekannt für Hochzeiten für Schnellentschlossene. Doch auch malerische Strände in Übersee gelten bei vielen als ideale Kulisse für eine Hochzeit.

Stellt sich allerdings die Frage, sind diese Vermählungen auch rechtswirksam in Österreich? Was zu beachten ist, wenn man sich nicht im Heimatland traut, das hat Vanessa Böttcher die Rechtsanwältin Dr. Maria In der Maur-Koenne gefragt.