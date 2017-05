heute leben

Gerettete Spechtbabies | Antonia Vorner - EURODAD | Kochen: Ragout vom Jungzwiebel mit Erdäpfelpuffer | Wein & sehr alte Jahrgänge | Society mit Isabella Großschopf | ESC - Nathan Trent in Kiew | Premiere: Bela Koreny - Marmor, Stein & Eisen | Stargast: Stefanie Reinsperger

Durch die Sendung führt Martin Ferdiny

Antonia Vorner - Eurodad

Die Europäische Union feiert sich heute selbst - der 9. Mai ist Europatag. Europa aber ist nur so stark, wie seine Bürger. Eine, die Europa aktiv mitgestaltet, ist die Juristin Antonia Vorner. Die gebürtige Grazerin arbeitet bei einer NGO, die sich für mehr Fairness in der Steuerpolitik einsetzt. Fairness und ein besseres Zusammenleben können jedoch nur dann auf politischer Ebene erreicht werden, wenn man damit im eigenen Lebensbereich beginnt, weshalb Antonia Vorner im Brüssel mit all seinen unterschiedlichen Kulturen und Identitäten Maßstäbe gesetzt hat, die heute noch wirken.