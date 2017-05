Der Geschmack von Rost und Knochen ("De rouille et d'os") Miteißendes Beziehungsdrama

Ali zieht mit seinem fünfjährigen Sohn von Nordfrankreich zur Familie seiner Schwester an die Côte d'Azur. Als durchtrainierter Kickboxer nimmt er einen Job als Türsteher einer Discothek an. Dort lernt er die junge Wal-Trainerin Stéphanie kennen. Zunächst trennen sich ihre Wege wieder. Bis Stéphanie bei einem Unfall mit einem Orca beide Unterschenkel verliert. An den Rollstuhl gefesselt, sucht sie den Kontakt zu Ali. Zwischen den beiden entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, die Stéphanie mitleidlos wieder in ihr Leben zurückführt.

MARION COTILLARD

Die am 30. September 1975 in Paris geborene Tochter einer Theaterfamilie gehört neben Audrey Tautou zu den bekanntesten Schauspielerinnen der jüngeren Generation Frankreichs, die auch auf internationaler Ebene locker mit etablierten Leinwandstars wie Angelina Jolie, Nicole Kidman und Cate Blanchett mithalten können. Ihr amerikanisches Kino-Debüt verschaffte ihr Tim Burton mit einer kleinen, aber prägnanten Rolle in dem Fantasymärchen "Big Fish" (2003), die ihr einen César als Beste Nebendarstellerin einbrachte.



Danach folgten Rollen in Ridley Scotts Ode an die Provence "A Good Year"(2006) und Michael Manns Gangsterthriller "Public Enemies" an der Seite von Johnny Depp. Die Rolle von Edith Piaf in "La môme" (französischer Originaltitel) brachte der Darstellerin neben dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin außerdem einen Golden Globe, BAFTA und einen César ein. Im Jahre 2010 spielte sie in Christopher Nolans vierfach oscar-prämiertes Sci-Fi-Spektakel "Inception" die große Liebe von Cyber-Visionär Leonardo DiCaprio. Sie und ihr Langzeitfreund, Schauspieler und Regisseur Guillaume Canet ("Zusammen ist man weniger allein"), sind inzwischen Eltern von zwei Kindern. Im Jahr 2015 war sie in der düsteren, bildgewaltigen "Macbeth"-Verfilmung an der Seite von Michael Fassbender in unseren Kinos zu sehen.