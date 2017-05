Wege zum Glück Kapitel 317

Auf Annabelles Initiative hin versöhnt sich Richard mit Nina. In trauter Einigkeit verbringt die Familie gemütliche Stunden bei Brot und Spielen. Während Nina nun nichts mehr zu ihrem Glück zu fehlen scheint, tappt die ahnungslose Patrizia in Viktorias Falle und beginnt wieder zu trinken. Sie ist danach so verzweifelt, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen will.



Koproduktion ZDF/ORF