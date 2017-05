Die Barbara Karlich Show Gedächtnistraining leicht gemacht: So bleiben die grauen Zellen fit

Nicht nur körperliche Fitness kann durch regelmäßiges Training gesteigert werden, sondern auch die Leistung unseres Gehirns. Bei Barbara wird heute nicht nur darüber diskutiert, ob und wie sinnvoll das ist und ab wann man mit Übungen zur Merkfähigkeit beginnen sollte, sondern auch an Beispielen demonstriert, wie Gedächtnistraining überhaupt funktioniert.

Elfi, 69, Einkäuferin eines Krankenhauses in Pension in Kärnten,

achtet nicht nur darauf, körperlich fit zu bleiben, sie will auch geistig fit sein. "Es ist mir wichtig, meine grauen Zellen zu aktivieren. Zum ersten Mal habe ich mich mit der Thematik beschäftigt, als mein Vater an Demenz erkrankt ist." Im Rahmen eines Schnupperkurses hat sie bereits an einem Gedächtnistraining teilgenommen. "Man lernt spielerisch, wie man sich Namen oder Zahlen leicht merken kann. Ganz ohne Leistungsdruck." Dass ältere Menschen vergesslicher sein sollen als jüngere, kann Elfi nicht bestätigen. "Meine zwanzigjährige Enkeltochter merkt sich oft weniger als ich.“