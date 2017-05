ZIB

Beim Ministerrat gingen die Turbulenzen in der Koalition weiter / Bundespräsident Van der Bellen ruft bei einer Schülerveranstaltung die Regierung auf zu arbeiten statt zu streiten / Der Fahrplan für den Eurofighter-U-Ausschuss steht / In Südkorea gibt es einen Machtwechsel - Der Mitte-links Kandidat liegt klar voran / In Deutschland ist ein weiterer Soldat wegen Anschlagsverdachts festgenommen worden