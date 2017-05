Zeit im Bild

Beim Ministerrat gingen die Turbulenzen in der Koalition weiter

Dazu eine Analyse im Studio / Der Fahrplan für den Eurofighter-U-Ausschuss steht / In Frankreich sucht der neue Präsident Macron einen Premierminister / 30 Jahre Erasmus-Programm in Österreich / Morgen beginnt die Zentralmatura für Mathematik / Je nach Zeitpunkt und Ort gibt es unterschiedliche Preise bei Online Angeboten / Heute startet der Songcontest in Kiew mit dem ersten Halbfinale