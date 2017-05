kulturMontag Zum 80. GT von FLorjan Lipuš am 4.5.: Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipuš im Portrait

"Nie stand etwas anderes auf dem Spiel als die Sprache. Durch die Sprache sind wir oder sind wir nicht, durch die Sprache werden wir bestehen oder nicht." Florjan Lipuš äußerte diese Sätze 2004 anlässlich der Entgegennahme der höchsten Auszeichnung für Kunst und Kultur des Staates Slowenien.

Der österreichische Autor schreibt seit Jahrzehnten in seiner slowenischen Muttersprache, er ist Kärntner Slowene, wie seine Vorfahren auch.

Das Schreiben in slowenischer Sprache: es war im Falle von Florjan Lipuš von Beginn an auch ein politischer Akt, ein Zeichen des Widerstands, des Aufbegehrens.



Florjan Lipuš wurde 1937 in Lobnig/Lobnik in der Gemeinde Eisenkappel/Železna Kapla geboren, seine Mutter wurde im KZ Ravensbrück umgebracht - die Verfolgung der Kärntner Slowenen während des NS-Terrors ist bis heute ein wenig bekanntes Kapitel österreichischer Zeitgeschichte. Die Deportation und Ermordung der Mutter als Angehörige der slowenischen Minderheit in Kärnten während der NS-Zeit: sie sind Dreh- und Angelpunkte des literarischen Schaffens von Florjan Lipuš. Und es ist die Figur des Vaters, der zur Wehrmacht eingezogen wurde, nach dem Krieg zurückkehrte, noch einmal heiratete und sich vor allem durch Härte in allem und gegen alles auszeichnete, die maßgeblich das Werk von Florjan Lipuš prägt.

Katja Gasser hat sich mit ihm auf den Weg gemacht, die landschaftlichen und biografischen Grundlagen zu erforschen, aus denen sich seine Literatur nährt. Das Dorf, zumal das kärntnerslowenische: niemand sonst hat es so akribisch auf seine Bruchstellen hin seziert wie Florjan Lipuš. Es ist wohl die zentrale Figur im Werk dieses Autors.

Immer wieder ist es die Geschichte der Mutter, auf die Florjan Lipuš in seiner Literatur zurückkommt: Florjan Lipuš sucht in diesem Film jenen entlegenen Ort in den Wäldern Südkärntens an der Grenze zu Slowenien auf, wo einst sein Zuhause stand und von wo aus die Mutter von zwei SS-Männern, die aus der Gegend stammten, weggeführt wurde, um nie wieder zurückzukehren. Florjan Lipuš nähert sich mit seinen 80 Jahren noch einmal jenem geographischen Punkt, von dem aus er als 6jähriger der Mutter nachblickte ins Ungewisse – mit ihm zurück blieb sein 2jähriger Bruder und seine todkranke Großmutter, die kurz darauf starb.

Florjan Lipuš sollte Pfarrer werden, geworden ist er schließlich Lehrer. Im Film stattet er unter anderem auch seiner ersten Schule einen Besuch ab – kriegsbedingt wurde er erst im Alter von 9 Jahren eingeschult: eine Kapelle in Lepena/Leppen, die ehemals zugleich als Schule diente: die Tafel lässt sich bis heute nach hinten öffnen und es erscheint ein Altar mit allem, was dazu gehört: Keine literarische Erfindung von Florjan Lipuš.

Zum Durchbruch im deutschsprachigen Raum verhalf Florjan Lipuš die Übersetzung seines Romans "Zmote dijaka Tjaža" durch Peter Handke und Helga Mračnikar - Anfang der 1980er Jahre erschien der Text unter dem Titel "Der Zögling Tjaž" auf Deutsch.

Alles dreht sich darin um Tjaž, die Hauptfigur, einen Jungen, der aus der tiefen Provinz in ein katholisches Internat und damit in ein Herrschaftssystem kommt, das zunehmend seine ohnehin fragilen Lebensgeister zermürbt. Den Hintergrund dieses viel beachteten Romans bildet die reale Internatserfahrung von Florjan Lipuš: er besuchte das legendäre Gymnasium und Internat in Tanzenberg/Plešivec.

Florjan Lipuš: Ein zarter, vorsichtiger und zugleich entschiedener Mann, den die Traumata seiner jungen Jahre zum Schreiben gedrängt haben. Er ist nicht zuletzt ein Archivar einer zunehmend verloren gehenden Welt, ein Sprach- und Bildhersteller und zugleich ein Sprach- und Bildbewahrer.



Seine oberste Maxime war stets: "Literatur ist eine ernsthafte, verantwortliche Sache! Literatur, die nur in dieser Zeit und an diesem Ort Literatur ist, unabhängig davon aber nicht mehr, ist überhaupt keine Literatur, sondern ein Krähwinkel."