Seitenblicke

*Nathan Trent in Kiew /*Die EU und die Millionenshow

Der Wiener Millionenshow-Kandidat Daniel Wisser wurde dieser Tage vom Europäischen Parlament nach Brüssel eingeladen. Der Grund: In der letzten Ausgabe hat er die Frage, wer sei Antonio Tajani, richtig beantwortet. Worauf sich der neue Präsident des Europäischen Parlaments ein Treffen nicht nehmen ließ.

Vor dem Eurovision Song Contest in Kiew präsentierten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am längsten Red Carpet in der Geschichte dieser Veranstaltung. Das machte ein richtiges Schuhwerk wesentlich...