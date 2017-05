heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Viele "gesundheitsbewusste" Menschen greifen zu Produkten, die weniger Zucker enthalten. In diesen wird meist statt Zucker mit dem Süßstoff Aspartam gearbeitet. Doch immer wieder steht dieser Stoff in der Kritik: Anfang April verbreitet sich die Meldung über eine Aspartam-Vergiftung in den USA wie ein Lauffeuer im Internet. Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit der Wirkung und treffen offenbar widersprüchliche Aussagen. Aber ist Aspartam wirklich gefährlich? Judith Langasch ist dieser Frage nachgegangen.

Grabpflege

Auf mindestens 10 Jahre werden Gräber in Österreich vergeben. Ruherecht nennt sich das in den Friedhofsordnungen. Außerdem ist die Grabpflege genau geregelt. Was darf man und was nicht… was ist ästhetisch und wird toleriert? Eine Zuseherin hat sich an uns gewandt: sie soll laut Friedhofsverwaltung die Wiese auf dem Grab austauschen.