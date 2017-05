heute leben

Frankreich hat gewählt | Alexander Winterstein - Pressesprecher EU-Kommission | Im Einsatz für das Rote Kreuz | Zu Besuch in der Schweizer Botschaft | Medizin: Cholesterin | Prähistorische Pfahlbauten | 150 Jahre Brennerbahn | Auszeichnung | 40 Jahre Hallucination Company | Stargast: Andrea Eder

Durch die Sendung führt Martin Ferdiny

Frankreich hat den jüngsten Präsidenten seiner Geschichte: Der 39jährige Emmanuel Macron hat die Stichwahl gestern mit 66,06 Prozent der Stimmen für sich entschieden und damit seine Herausforderin Marine Le Pen klar geschlagen. "Europa atmet auf", "Macrons Sieg rettet Europa" - so und so ähnlich lauten heute die Schlagzeilen - wir begrüssen dazu Hans Bürger, Leiter der Zeit im Bild für EU und Innenenpolitik.

Alexander Winterstein - Pressesprecher EU-Kommission

Morgen feiert die Euroäische Union den Europatag, das nehmen wir zum Anlass ihnen Österreicher vorzustellen, die in der EU-Hauptstadt Brüssel leben und arbeiten. Den Anfang machen wir in der EU-Kommission, der größten EU-Institution. Dort ist Alexander Winterstein Pressesprecher. Peter Fritz hat in Brüssel mit ihm gesprochen.