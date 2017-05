Die Barbara Karlich Show Wir hatten wenig, aber wir hatten uns

Barbaras heutige Gäste erinnern sich an die Zeit ihrer Jugend und manche von ihnen meinen, dass damals vieles besser war als heute: Zwar hatte man weniger materielle Güter, doch man brauchte auch weniger, um glücklich zu sein. Andere meinen, dass die alte Zeit nur in der verklärenden Rückschau als durchwegs gut gesehen wird.

ließ ihre Heimat als junges Mädchen hinter sich und zog der Liebe wegen nach Deutschland, wo sie sich mit ihrem späteren Ehemann ein gemeinsames Leben aufbaute. Von Reichtum konnten sie zu dem Zeitpunkt nur träumen, denn sie hatten nicht viel, sondern nur einander. "Arm haben mein Mann und ich uns nie gefühlt", sagt Erika, "denn wir hatten ja die Liebe, und das war unser größtes Glück war." Was Erika von der heutigen Jugend hält, die sich anstatt nach wahren Gefühlen, hauptsächlich nach materiellen Dingen sehnt, wird sie uns in der Sendung erzählen.

David, 26, Student aus Wien,

denkt noch nicht an heute seine Pension. Er gibt sein Geld gerne aus und ist der Ansicht, dass auch seine Zukünftige arbeiten muss, denn Unabhängigkeit in einer Beziehung ist für ihn besonders wichtig. "Ich bin der Meinung, dass Luft und Liebe zum Leben alleine zu wenig ist", sagt David, der weiß, dass die Jungen heute mehr möchten. "Ich habe neben meinem Studium auch gearbeitet, um mir das leisten zu können, was ich möchte. "Und das Geld ist auch schnell wieder weg."