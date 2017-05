Thema

- Junger Mann liebt ältere Frau - noch immer ein Tabu - Als Embryo vertauscht – Kristina sucht ihre leiblichen Eltern - Krieg im Kopf – Hilfe für traumatisierte Menschen - Prinz in Pension – Philip zieht sich zurück

Der mit großer Wahrscheinlichkeit künftige Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, ist nicht nur wegen seiner Politik, sondern auch wegen seiner Beziehung in den Schlagzeilen: der 39-Jährige ist mit seiner ehemaligen Lehrerin verheiratet. Brigitte Macron ist 24 Jahre älter als er.

"Vielleicht wird das ein Wendepunkt in der Gesellschaft“, hofft die Soziologin Ursula Richter. Sie war selbst 30 Jahre lang mit einem wesentlich jüngeren Mann verheiratet und hat 1989 das Standardwerk „Einen jüngeren Mann lieben. Neue Beziehungschancen für Frauen“ verfasst. "Damals hab ich mir gedacht, das wird in fünf Jahren niemanden mehr interessieren“, schmunzelt die Autorin. Doch nach wie vor ist die Liebe zwischen Alt und Jung tabu, sofern der ältere Teil der Beziehung weiblich ist, berichten Markus Stachl und Christoph Bendas.

Kristina V. ist 26 Jahre alt. Vor drei Jahren hat sie herausgefunden, dass sie mit ihren Eltern nicht verwandt ist. Ein Gentest hat diesen jahrelangen Verdacht bestätigt. Kristina ist 1990 per In-Vitro-Fertilisation gezeugt worden, durchgeführt vom prominenten Vorarlberger Kinderwunschmediziner Prof. Herbert Zech.

Beim Einsetzen des Embryos dürfte ihm eine Verwechslung passiert sein. Vermutlich hätte er seine Lesebrille damals nicht aufgehabt, wurde der Arzt im deutschen Magazin „Der Spiegel“ zitiert. Auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern geht Kristina nun an die Öffentlichkeit. Am Freitag gab es in dem Fall einen Knalleffekt. Auch Kristinas jüngere Schwester, die ebenfalls im Institut von Prof. Zech durch IVF gezeugt wurde, ist nicht mit ihrem Vater verwandt. Herbert Zech erklärt nun, dass er sich durch eine hohe Geldforderung von der Familie erpresst fühle. Theresia Bilgeri und Eva Kordesch berichten.