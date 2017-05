Zeit im Bild

In Frankreich rüstet sich der neue Präsident Macron für die Parlamentswahlen in einem Monat - Dazu eine Live-Schaltung nach Paris / Vor allem in Deutschland herrscht Freude über die Wahl von Macron / SPD-Debakel in Schleswig-Holstein / Der Innenminister wirft dem Bundeskanzler vor im Dauerwahlkampf zu sein - Dazu eine Analyse im Studio / Das Integrationsgesetzt passiert den Innenausschuss / Staatsakt zur Befreiung Österreichs am 8. Mai 1945 / „Fest der Freude“ am Heldenplatz