Heimat Fremde Heimat

Zwangsarbeiter – Sklavenarbeit in Österreich während des Nationalsozialismus

„Wir wurden in Viehwaggons wie die Tiere nach Österreich transportiert“, erinnert sich der ehemalige „Zwangsarbeiter“ Peter Riznik. Der heute 94-jährige Ukrainer musste von 1942 bis 1945 auf einem Bergbauernhof in Niedernsill bei Zell am See mit zwei Ukrainerinnen Zwangsarbeit leisten.