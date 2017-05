Waldviertler Tortengeheimnisse Tortengeheimnisse

Die meisten Torten sind rund, aber die eine oder andere gibt es auch in viereckiger Form. Viele der Rezepte werden in den Familien weiter gegeben und so ist man stolz auf bewährte Mohntortenrezepte oder gut gefüllte Biskuittorten oder weitgehend unbekannte Rezepte mit Erdäpfel im Teig, die es so nur im Waldviertel gibt.

Es gilt, die Geheimnisse der Waldviertler Torten zu ergründen!