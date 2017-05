In ihrem Haus ("Dans la maison")

Fulminantes, raffiniert erzähltes Thriller-Drama von Meisterregisseur François Ozon ("8 Frauen"). Fabrice Lucchini ("Das Schmuckstück") verliert sich als frustrierter Literaturlehrer in den Aufsätzen eines Schülers, der sich mit seiner Geschichte in die Welt der Erwachsenen schreibt. Kristin Scott Thomas warnt als Ehefrau, dass die packende Story nicht nur Fiktion sein könnte. Einfach brillant! Deutsch-Französisch!

Inhalt

Germain lehrt seit langem Literatur an einem Gymnasium. Frustriert korrigiert er die Arbeiten seiner wohl bislang schwächsten Klasse. Da überrascht ihn der Aufsatz von Claude, dem Schüler aus der letzten Reihe. Nicht nur das Talent, sondern vor allem der Inhalt packen ihn. Kapitel für Kapitel folgt er Claude, wie sich dieser in die Familie seines Mitschülers Rapha einschmeichelt, um vor allem dessen Mutter nahe sein zu können. Während Germain Claudes literarische Qualität fördern will, beginnen sich die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu verwischen.



(In Stereo Surround-Zweikanaltontechnik: deutsch / französisch)