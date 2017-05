Zurück zur Natur Alpbachtal

Das Zurück zur Natur-Team besucht noch einmal das Alpbachtal und Seenland in Tirol. Maggie Entenfellner verbringt den Tag auf der Überschüss Alm bei Josef Hechenblaickner und seinen Kühen. In Brandenberg am Neuschwendt-Hof lernt sie Bäuerin Gertrude Messner kennen, die weiß, dass aus Nacktschnecken (!) ein heilsamer Hustensirup hergestellt werden kann.

Erich Ruprechter in Breitenbach ist nicht nur Bauer, sondern auch Bildhauer. Seine Werke aus Holz sind ganz besondere Unikate, die tief im bäuerlichen Leben verwurzelt sind.

ORF TVthek Zurück zur Natur ansehen

Almbauer - Josef Heckenblaikner Bauer Josef Heckenblaikner lebt auf der Überschüss Alm. Dort auf 1640 Metern Seehöhe verbringt er rund sieben Wochen im Jahr mit seinen Kühen, die auch den Tagesrhythmus bestimmen. Die Nacht verbringen die Tiere im Freien, am Morgen kommen sie in den Stall und werden gemolken. Die bunten Glockenriemen für seine Kühe stellt Josef Heckenblaikner selbst her.



Angerer Hof

Ried 19

6235 Reith i.A./Tirol

05337 62131

info@angererhof-reith.at www.angererhof-reith.at

Kräuterexpertin - Gertrude Messner Gertrude Messner widmet ihr Leben den Kräutern. In ihrem Garten findet man auch verschiedene Gemüsesorten. Im Gegensatz zu vielen anderen GartenbesitzerInnen kann die Naturliebhaberin selbst den Nacktschnecken Positives abgewinnen. Sie sammelt die Tiere. Mit Zucker bestreut werden sie zu einem Mittel gegen Magengeschwüre und Husten.





Neuschwendt 120

6234 Brandenberg

05331 5369

gertrudemessner@hotmail.com www.gertrude-messner.com

Bildhauer - Erich Ruprechter In Breitenbach schnitzt Erich Ruprechter an einer neuen Skulptur. Modell steht ihm dafür eine Kuh. Mit seinem Sohn teilt er die Leidenschaft für das Schnitzen von Masken, die sie beim jährlichen Perchten-Lauf auch selbst tragen. Für die Masken gilt: je hässlicher, desto besser!





Glatzham 33

6252 Breitenbach am Inn

05338 7138

erich@e-ruprechter.at www.e-ruprechter.at