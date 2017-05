Zurück zur Natur Alpbachtal

Das Zurück zur Natur-Team besucht das Alpbachtal & Seenland in Tirol und Menschen, die ungewöhnliche Wege gefunden haben, im Einklang mit der Natur zu leben.

Maggie Entenfellner verbringt den Tag auf der Überschüss Alm bei Josef Hechenblaickner und seinen Kühen, hilft bei der Almarbeit, kocht mittags herzhaftes Melchermus und lässt sich vom Almbauern zeigen, wie er die Halsriemen der Kühe für den Almabtrieb selbst bestickt.

In Brandenberg am Neuschwendt-Hof mixt Bäuerin Gertrude einen gesunden Smoothie aus Wiesenkräutern und - nach altem Rezept - aus Nacktschnecken (!) einen heilsamen Hustensirup.

Erich Ruprechter in Breitenbach ist nicht nur Bauer, sondern auch Bildhauer. Seine Werke aus Holz sind ganz besondere Unikate, die tief im bäuerlichen Leben verwurzelt sind…