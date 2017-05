Natur im Garten Der Garten der Fotografin

Uschi blüht auf: Frischkäsebällchen

Zutaten:

Koriander

Frühlingsblüten: Veilchen, Gänseblümchen, Primeln

2 Liter Rohmilch,

Salz, Pfeffer,

Apfelessig



Frischkäsebällchen oder -würfel mit Koriander und essbaren Blüten gehören zu meinen absoluten Lieblingsrezepten. Vor allem macht mir die Käsezubereitung so großen Spaß. Alles was ich tun muss ist, Milch zum Kochen zu bringen – ein Tipp: mit Rohmilch funktioniert es am besten – und knapp bevor die Milch zum Aufsteigen beginnt, einen Schuss Apfelessig dazu geben. Es bilden sich sofort Klümpchen, die mit einem Schaumlöffel rausgefischt werden können und in einem feinmaschigen Sieb abtropfen. Noch im warmen Zustand wird frisch gehackter Koriander und essbare Frühlingsblüten wie zum Beispiel Gänseblümchen, die letzten Veilchen und Primeln,ein wenig Salz und Pfeffer eingearbeitet.

Der Frischkäse kann sofort gegessen oder eine weitere Nacht getrocknet und dann in kleinen Stückchen in Öl eingelegt werden.