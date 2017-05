IM ZENTRUM Nach der Wahl in Frankreich: Wie geht es weiter mit Europa?

Die Franzosen haben die EU-Gegnerin Marine Le-Pen und den EU-Freund Emmanuel Macron in die Stichwahl ums Präsidentenamt gewählt. Eine Schicksalswahl für Frankreich und Europa. Was bedeutet das Wahlergebnis für die weitere Entwicklung der Europäischen Union? Wird sich der Trend zur Renationalisierung verstärken oder gibt es einen Impuls für die EU, endlich gemeinsame Lösungen für die drängenden Probleme anzubieten?

Nach dem Wahlergebnis fragen wir: Hat der Nationalismus in Europa Zukunft?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Heinz-Christian Strache

Bundesparteiobmann FPÖ



Matthias Strolz

Bundesparteivorsitzender NEOS



Sylke Tempel

Chefredakteurin Zeitschrift „Internationale Politik“



Jérôme Segal

Historiker



Aktuelle Änderungen vorbehalten!