Schauspiel, Liebe, Politik – Yves Montand ist nie irgendetwas in den Schoß gefallen: Montand musste bis zuletzt kämpfen. Geboren als Ivo Livi hatte sich der Sohn italienischer Immigranten vom Friseurlehrling zum internationalen Star emporgearbeitet. Neben Abenteuerfilmen ("Lohn der Angst", 1952) spielte er vorwiegend in Komödien ("Machen wir's in Liebe", 1960; "Lieben Sie Brahms?", 1960) und gewann als Schauspieler auch zunehmend Anerkennung in politisch engagierten Filmen wie etwa in "Z – Anatomie eines politischen Mordes" (1969) unter der Regie von Costa-Gavras.