Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Museums-reif

Österreich ist ein Tourismusland. Zu den Publikumsmagneten zählt sicherlich das imposante Angebot an Museen und da an vorderster Stelle das der Bundesmuseen. Nach Verstößen gegen die eigenen Verhaltensregeln durch die damalige Belvedere-Chefin will die Regierung nun die Eigentümerrolle des Bundes in seinen Museen stärken. Eine neue Verwaltungs-und Forschungsstruktur soll geschaffen werden. Eine von Kulturminister Thomas Drozda beauftrage Expertenrunde hat dazu einen weitreichenden Entwurf erarbeitet. Claus Bruckmann mit einem Blick in die Zukunft von Österreichs kultureller Vergangenheit.