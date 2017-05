Zeit im Bild

Stichwahl in Frankreich. Dazu eine Liveschaltung nach Paris / Erfolg für die CDU in Schleswig-Holstein / AK-Präsident Kaske in der Pressestunde / Österreich macht mehr Schulden als geplant / In immer mehr Ländern werden Dieselfahrzeuge aus den Städten verbannt / 7.000 bei Gedenkfeier in Mauthausen / 50.000 Menschen in Hannover wegen Bombenentschärfung evakuiert / Neue Marlene Dietrich Biographie zum 25. Todestag