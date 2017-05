Orientierung ORIENTIERUNG Wh. am 9.5.2017, 10.40 Uhr, ORF III

Orthodoxes Kloster: Suche nach Seelenruhe im Seewinkel

Sogar Papst Franziskus und der ökumenische Patriarch Bartholomaios I. hatten ihren Segen für das Projekt im burgenländischen Seewinkel gegeben: In St. Andrä am Zicksee hätte das erste griechisch-orthodoxe Kloster in Österreich gebaut werden sollen. Die katholische Kirche hatte der griechisch-orthodoxen Kirche bereits im Jahr 2014 ein Grundstück zur Verfügung gestellt. Eine Bürgerbefragung ging positiv für das Projekt aus, der Gemeinderat war für die Umwidmung des Grundstücks. Doch Kritiker wurden laut, Gegner sammelten Unterschriften für eine Volksabstimmung. Nun hat Metropolit Arsenios Kardamakis, Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche in Österreich und Ungarn, die Reißleine gezogen und das Projekt gestoppt. Er hat den Antrag auf Grundstücksumwidmung zurückgezogen. In St. Andrä wollen viele dennoch nicht an ein Ende glauben, wie ein Lokalaugenschein zeigt. Die Volksabstimmung werde am 11. Juni stattfinden, so Bürgermeister Erich Goldenitsch.

