Die Rosenheim-Cops Mord auf Rezept

Beim Austragen der Post findet Briefträger Pfistermeier die Personalchefin einer Augenklinik, Dorothea Hinz, tot in ihrer Wohnung auf. Die Dame wurde erdrosselt. Eine erste heiße Spur führt in eine Partneragentur, bei der sich die Ermordete vor kurzem angemeldet hatte. Dort lernte sie den vermeintlich vermögenden Dietmar Kolle kennen. Kolle kämpft insgeheim mit finanziellen Problemen. Seine Firma musste in Konkurs gehen. Nun hofft er, sich mit gutsituierten, alleinstehenden Frauen wieder sanieren zu können.