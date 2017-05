Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Bei Vera zu Gast: Pamela Fuchs erzählt, wie sie zur Domina wurde und was passierte, als ihr Freier zu Tode kam. Hemma Moshammer und Wolfram Bitterlich berichten von ihrer Konstellation einer ungewöhnlichen Patchworkfamilie Mina Teichert redet offen über das Leben mit ADS.

Die Domina und der tödliche SM-Unfall Pamela Fuchs erzählt Vera, wie es kam, dass sie Domina wurde und was bei dem tödlichen Unfall ihres Freiers passierte. Ihr Leben hat sie seither komplett verändert, wer ihr dabei geholfen hat und welche Konsequenzen sich aus dem Tod des Mannes ergeben haben, berichtet sie gemeinsam mit ihrem Anwalt Dr. Martin Mahrer. Patchwork für Fortgeschrittene Das ehemalige Ehepaar Hemma Moshammer und Wolfram Bitterlich lebt getrennt, mit jeweils neuem Partner, aber doch unter einem Dach. Man wollte sich wegen der Kinder nicht räumlich trennen. Wie dieses Patchwork-Lebensmodell aussieht und funktioniert, erzählen sie gemeinsam mit ihren drei Kindern bei Vera. Nur "verpeilt", oder ernsthaft krank? Die junge Mina Teichert führte ein chaotisches Leben. Bereits als Kind war sie anders als ihre SpielkameradInnen, doch erst mit Mitte 20 bekam sie die Diagnose ADS. Sie berichtet, wie sie mit dieser Krankheit zu leben gelernt hat.

Hemma Moshammer und Wolfram Bitterlich kommen mit ihren drei Kindern zu Vera Russwurm ins Studio. Nach 21 gemeinsamen Ehejahren beschlossen die beiden, jeweils eigene Wege zu gehen, auf die Kinder wollte keiner der beiden verzichten. Sie kamen auf die Idee, ein Hausprojekt zu kreieren, in dem man weiterhin das Leben mit den Kindern gemeinsam führen kann. Hemma Moshammer und Wolfram Bitterlich leben zwar getrennt, mit jeweils neuen Partnern, aber doch unter einem Dach mit einem für sie gut funktionierendem Patchwork-Lebensmodell.

Als Kind war Mina Teichert zurückhaltend, ängstlich, sie wollte auch nicht in den Kindergarten gehen. In der Schule konnte sie dem Lehrstoff nicht folgen, konnte sich schwer konzentrieren, dazu kamen Angststörungen. Mit Mitte 20 bekam Mina Treichert die Diagnose ADS. Was das für sie bedeutet und wie sie mit der Diagnose umzugehen gelernt hat, erzählt sie bei Vera.