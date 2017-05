Bewusst gesund - Das Magazin

Schmerzen sind einerseits lebenswichtig, weil sie auf Einflüsse wie Hitze und Kälte oder auf Verletzungen aufmerksam machen. Damit kann man rechtzeitig darauf reagieren und Schaden abwenden. Schmerzen weisen aber auch auf Krankheiten hin, die ohne schmerzhafte Warnsignale nicht rechtzeitig entdeckt würden. Akute Schmerzen klingen in der Regel ab, wenn die Ursachen behoben sind. Wenn Schmerzen chronisch werden, niemals aufhören oder immer wiederkehren, dann wird die Lebensqualität der betroffenen Patientinnen und Patienten stark beeinträchtigt. In Österreich ist jeder fünfte Erwachsene davon betroffen. Bewusst gesund hat sich über eine erfolgreiche Schmerztherapie informiert. Gestaltung: Denise Kracher

Besser schlafen – Tipps gegen den Schulternachtschmerz

Schlecht schlafen ist ungesund und darüber hinaus auch eine extreme emotionale Belastung – wer wieder müde aufsteht, ist oft den ganzen Tag schlecht drauf. In vielen Fällen ist es eine schmerzende Schulter, die den Menschen die Nachtruhe raubt – Schulternachtschmerz heißt der Quälgeist. Was tun? Nun man kann sich unter Umständen selbst helfen und das mit relativ einfachen Übungen. Denn manche Ursachen des nächtlichen Schulterschmerzes lassen sich physiotherapeutisch in den Griff bekommen, oft sogar ohne Medikamenteneinsatz.



Gestaltung: Christian Kugler