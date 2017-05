Bürgeranwalt

KONSENSWIDRIGE NUTZUNG Nachgefragt

Wann und wie darf ein Privater sein Eigenheim an Gäste vermieten? Wann kommt er mit dem Gesetz in Konflikt?



Familie L. aus Obertraun hat einen Nachbarn, der in seinem Haus Privatzimmer an Touristen vermietet. Das dürfe er nicht, weil er nicht mit den Gästen unter einem Dach, sondern im Ausland lebt, argumentierte Volksanwältin Brinek beim ersten Bericht im Dezember des Vorjahrs.



Hat die Behörde reagiert oder ist die Zimmer-Vermietung in diesem konkreten Fall doch legal?