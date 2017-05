Lebemann Johann Friedrich von Allmen ( Heino Ferch ) und sein Butler Carlos ( Samuel Finzi ) sollen für den Engländer Montgomery einen gestohlenen rosa Diamanten wiederbeschaffen. Die Spur führt das Duo in ein Luxushotel an der Ostsee, wo sie den russischen Hehler Sokolow beschatten. Dabei lernt Allmen die charmante Vanessa (Austro-Mimin Nora Waldstätten ) kennen.

Famose, stets mit viel Eleganz und Augenzwinkern in Szene gesetzte Gaunerkomödie nach einem Bestseller von Martin Suter: Eigentlich macht sich der Schweizer Lebemann Allmen (Heino Ferch) nur ungern persönlich die Hände schmutzig. Doch leider muss sein aufwändiger Lebensstil irgendwie finanziert werden. Gemeinsam mit seinem treuen Diener Carlos verdingt er sich deshalb als Detektiv. Der Erfolg ihrer Bemühungen ist durchaus zweischneidig.

Inhalt

Der Züricher Dandy Johann Friedrich von Allmen liebt alles, was gut und teuer ist. Dumm nur, dass er sich den ganzen Luxus im Grunde gar nicht leisten kann. Notgedrungen beschließt Allmen deshalb, sich auf das Aufspüren verlorener Kunstgegenstände zu spezialisieren. Ein erster Auftrag ist schnell ergattert: Der Brite Montgomery vermisst einen gestohlenen rosa Diamanten. In einem malerisch gelegenen Nobelhotel an der Ostsee macht Allmen den russischen Hehler ausfindig. Doch der Teufel lauert bekanntlich im Detail.



DARSTELLER

Heino Ferch (Johann Friedrich von Allmen)

Samuel Finzi (Carlos)

Andrea Osvárt (Joelle Hirt "Jojo")

Nora Waldstätten (Vanessa)

Isabella Parkinson (Maria)

Daniel Wagner (Artjom Sokolow)

Tomas Sinclair Spencer (Colin Montgomery)

REGIE

Thomas Berger

DREHBUCH

Martin Rauhaus

KAMERA

Frank Küpper

STORY

Martin Suter