Zum 25. Todestag v. Marlene Dietrich am 6.5.2017:

Die Dietrich in einer ihrer besten Rollen - als elegante Ehefrau von Tyrone Power , der des Mordes angeklagt und von Staranwalt Charles Laughton verteidigt wird.

Die Mutter aller Gerichtsdramen

Billy Wilder bewies mit diesem spannenden Gerichtskrimi, dass er neben genialen Komödien auch meisterhaft Thriller mit dazugehörigen Überraschungseffekten und unvorhersehbaren Wendungen der Handlung zu inszenieren weiß. "Zeugin der Anklage" wurde für sechs Oscars nominiert, hatte aber gegen David Leans "Die Brücke am Kwai" im selben Jahr keine Chance und ging zur Gänze leer aus - eigentlich unvorstellbar bei den herausragenden Leistungen der Hauptdarsteller, darunter auch die Darstellung von Tyrone Power als charmanter Angeklagter Leonard Vole. Dies war die letzte Rolle des unvergesslichen Schauspielers, der am 15. November 1958 an einem Herzinfarkt starb.