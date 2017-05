Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

Platz für alle - Dorfhäuser beleben niederösterreichische Ortszentren. Wir besuchen eine besondere Widderprozession in Virgen in Osttirol. In der Steiermark wird die Zirbe vielseitig verwendet und in Oberösterreich begleiten wir den Weg der Schulmilch.

Platz für alle: Dorfhäuser beleben Ortszentren und stärken die Gemeinschaft. In vielen kleinen Ortschaften gibt es keine Gasthäuser und Einkaufsmöglichkeiten mehr und damit auch keine sozialen Treffpunkte für die Dorfgemeinschaft. Mit den Dorfhäusern, unterstützt durch die Niederösterreichische Dorferneuerung, werden die Ortszentren wieder mit Leben erfüllt.

So nützt man zum Beispiel die Dorfhäuser in Nonndorf und Kiblitz für Versammlungen der örtlichen Vereine und gemeinsame Spielenachmittage, es gibt dort sportliche Angebote und eigene Bereiche für die Dorfjugend.



Milchgenuss in der Schule. Der Mondseer Landwirt Hannes Strobl beliefert Schulen und Kindergärten mit Bioheumilch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das Land und Leute Team hat den Bauernhof besucht und den Weg der Milch vom Melken über die Verpackung bis in die Schulen begleitet.



Virger Opferwidder. Am Samstag nach Ostern findet in Virgen in Osttirol jedes Jahr die sogenannte Widderprozession statt. Das ist ein Brauch, bei dem ein weißer Widder, geschmückt mit Bändern und Blumen, in einer Bittprozession zur Wallfahrtskirche Maria Schnee in Obermauern geführt wird.



Gut beraten vor Ort. Nach mehr als 25 Jahren wurden die land- und forstwirtschaftlichen Einheitswerte neu festgestellt und an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern informiert bei Sprechtagen über mögliche Änderungen – eine Reportage aus Niederösterreich.



