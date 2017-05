Eco

* Kein Stau am Bau: Hochsaison für Private, Baumeister und die Erzeuger von Fertighäusern *Versicherungs-Check: so sparen Sie bares Geld *Ideen schaffen Arbeitsplätze: wie aus Patenten gute Geschäfte werden

Durch die Sendung führt Angelika Ahres

Kein Stau am Bau: Hochsaison für Private, Baumeister und die Erzeuger von Fertighäusern

Österreich ist ein Land der Häuslbauer. 17.000 Einfamilienhäuser werden jedes Jahr hierzulande neu gebaut. Und der Bauboom hält seit Jahren an. Während die Wirtschaftskrise 2008 in vielen europäischen Staaten zu einem privaten Baustopp geführt hat, wurde bei uns fleißig weiter gebaut. Wobei eines auffällt: die Häuser werden immer größer. In den vergangenen Jahren um durchschnittlich 20 Quadratmeter pro Eigenheim. Jetzt beginnt wieder die Hochsaison für Private, Baumeister und die Erzeuger von Fertighäusern. ECO zeigt die neuesten Trends - und was die Häuser kosten. Bericht: Lisa Lind, Bernadette Ritter, Werner Jambor