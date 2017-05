Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Super-Gau

In einem Atomkraftwerk kommt es während einer Alarmübung zu einem Zwischenfall: Ein Techniker beschädigt eine Dampfleitung und wird verbrüht. Als ihn die Medicopter-Crew abholen will, gerät das primäre Kühlsystem außer Kontrolle. Ein Überdruckbehälter explodiert und da der Computer den austretenden Dampf als kontaminiert ausweist, schließen sich automatisch die Schleusen. Der an die Stelle von Lüdwitz tretende Notarzt Mark Harland gerät bereits in seinem ersten Einsatz in Lebensgefahr.



Koproduktion RTL/ORF