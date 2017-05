Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Liebe oder Tod

Zeit ihres Lebens sind die Extremsportler Hanno und Jens Rivalen. Als sie in einem riskanten Mountainbike-Rennen gegeneinander antreten, kommt es zum Unfall. Schwerverletzt sagt Hanno Jens, dass er mit dessen Freundin Vivian geschlafen hat. Jens rastet aus, will sich von Vivian trennen und als er erfährt, dass Vivian schwanger ist, hält er Hanno für den Vater des Kindes. Um allen zu beweisen, dass er der Größte ist, steigt Jens ohne Sicherung in eine Felswand ein.



Koproduktion RTL/ORF