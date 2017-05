heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Wo „steirischer Hopfen“ draufsteht, ist künftig slowenischer Hopfen darin - denn die Bezeichnung wurde von der EU nach einem entsprechenden Antrag Sloweniens geografisch geschützt. Von österreichischer Seite folgten natürlich Einsprüche, und vor einigen Wochen hat man sich aber auf einen Kompromiss mit Slowenien geeinigt - "Hopfen aus der Steiermark" heisst es nun. Doch wie kann man sich so eine Bezeichnung schützen lassen? Vanessa Böttcher erkundigt sich bei Patentanwälten, was für ein Marken- oder Namensrecht notwendig ist.

Der Wonnemonat Mai, für viele der perfekte Monat zum Heiraten. Während viele junge Paare aber mittlerweile auf den Trauschein verzichten, zeigt die Heiratsstatistik, dass immer mehr Paare über Sechzig den Schritt aufs Standesamt wagen. Judith Langasch beleuchtet dieses Thema ganz unromatisch und macht einen Blick auf die Rechtslage - in welchen Bereichen spielt es heutzutage überhaupt noch eine Rolle, verheiratet zu sein?

Abenteuer: Flugzeug steuern

Fliegen, das war immer schon ein großer Traum der Menschheit, der mittlerweile wahr geworden ist. Doch man fliegt eher mit, als selbst das Fluggerät zu steuern. Marvin Wolf hat aber den Kick gewagt und sich in ein Flugzeug gesetzt und diese Maschine auch selbst in den Himmel gesteuert. Natürlich unter Aufsicht eines erfahrenen Piloten an seiner Seite.