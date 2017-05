heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Sie kennen die Situation sicher aus eigener Erfahrung: Sie haben von ihrem Arzt ein Rezept für ein Medikament bekommen, beim Abholen sind Sie sich aber nicht mehr sicher, wie Sie das Medikament einnehmen sollen. Dann fragen Sie ganz einfach beim Apotheker nach, wenn Sie das Medikament abholen. Für gehörlose Menschen ist das aufgrund von Sprachbarrieren nicht so selbstverständlich. Eine Apotheke in Wien hat sich deshalb auf gehörlose Patientinnen und Patienten spezialisiert.

Dancing Stars - backstage

Wir schauen wieder in die Proberäume bei Dancing Stars. Wie Sie wissen, muss heute am Abend wieder ein Paar die Show verlassen. Diese Woche war das Training bei den Promis besonders hart, Monica Weinzettl hat gleich mehrere Tanzschuhe löchrig getanzt, bei Martin Ferdiny bekommt der Begriff Tanzcafé eine ganz andere Bedeutung und Otto Retzer will diesmal mit der Jury auf Tuchfühlung gehen, was sonst noch passiert ist: unsere Dancing Stars-Expertin Verena Pawel weiss mehr.