München 7 - Zwei Polizisten und ihre Stadt Geburtstage

Auf dem Revier 7 ist richtig was los: Felix‘ Geburtstag und Xavers 25-jähriges Dienstjubiläum stehen an. Da beide nicht sonderlich von den Plänen der feierwütigen Kollegen begeistert sind, sind sie heilfroh, als eine Reihe von Einsätzen auf sie wartet.

Bayerischer Schmäh in Polizeiuniform

Prominente Darsteller, uriger Charme, verschmitzte Dialoge: In Franz Xaver Bogners legendärer Münchner Polizeiserie tummelt sich alles, was Rang und Namen hat in Bayerns Schauspielszene. Neben Kabarettgrößen wie Andreas Giebel und Monika Gruber kommt selbst TV-Star Christine Neubauer regelmäßig ans Set, um Bogners sympathisch-schlitzohrigen Figuren augenzwinkernd Leben einzuhauchen. Sie spielt die Marktfrau Elfi Pollinger, die sich mit Herz und Engagement für ihre Mitmenschen einsetzt. Mit dabei auch der in Brüssel geborene Austro-Star Julia Koschitz ("Das Sacher - In bester Gesellschaft") als Freundin von Polizist Felix.