Kampf um die Vorherrschaft

Im Rahmen des umfassenden ORF-Programmschwerpunkts zum 300. Geburtstag von Maria Theresia (Details unter presse.ORF.at) beleuchtet „Universum History“ am Freitag, dem 5. Mai, um 22.45 Uhr in ORF 2 in „Maria Theresia: Eine Kaiserin gegen Preußens Friedrich“ die dramatische Rivalität der beiden Monarchen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Der Film von Annette Tewes zeigt deren Lebenswelt im 18. Jahrhundert und erzählt die Geschichte eines unerbittlichen Kampfes um die Vorherrschaft auf deutschem Boden.



16. Dezember 1740: An der Grenze zwischen Brandenburg und Schlesien passiert ein Überfall. Unangekündigt und vor allem ohne Kriegserklärung marschiert Friedrich II. – später bekannt als Friedrich der Große – in Schlesien, das zu Österreich gehört, ein. Für Maria Theresia, seit Kurzem neue Regentin der Habsburger, ist klar, dass es Friedrich nicht nur um Schlesien geht: Er will die Vorherrschaft auf deutschem Boden. Brandenburg-Preußen soll nun endlich eine Großmacht in Europa werden. Vier Jahre lang kämpft die Armee Maria Theresias gegen Friedrichs Truppen, der aber als Feldherr überragt. Maria Theresia muss sich vorerst geschlagen geben – doch sie will Schlesien noch lange nicht aufgeben.