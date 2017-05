Wege zum Glück Kapitel 315

Ein Missverständnis führt dazu, dass Nina sich mit ihrem Schwiegervater überwirft. Die Hauptleidtragende an dem Streit ist Paula. Nina macht sich große Sorgen um ihre Tochter, da ihr Richard jeden Kontakt zu ihr untersagt. Erst ein Gespräch zwischen Enkelin und Großvater scheint Bewegung in die Angelegenheit zu bringen. Viktoria fällt es schwer, sich in ihrer neuen Rolle als Richards verlorene Tochter zurechtzufinden.



Koproduktion ZDF/ORF