heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Straße der Zukunft

In Obergrafendorf in Niederösterreich wird derzeit im Kleinen getestet, was für den Straßenbau in Zukunft möglicherweise relevant sein könnte. Dabei geht es um eine besondere Öko-Straße, bei der das Regenwasser sinnvoll genutzt werden kann und sogar zur Kühlung beitragen soll. Wir haben uns das Projekt genauer angeschaut.