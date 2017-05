Die Barbara Karlich Show Schilling, Brief, Telefonzelle: Was wir sonst noch alles vermissen

Manche älteren Menschen verspüren Sehnsucht nach der angeblich guten alten Zeit, und auch wenn andere vermuten, dass diese nur in der Rückschau verklärt zu einer solchen wird, erinnern sie sich auch gerne an manches, was es heute nicht mehr gibt.

Karl, 27, Unternehmer aus Wien,

ist überzeugt: "Unsere heutige Zeit verlangt Mobilität und Flexibilität. Die Langsamkeit von früher funktioniert heutzutage nicht mehr." Den Urlaub bucht er schnell und kurz über sein Smartphone. "Das ist viel billiger und sicher." Karl vermutet, dass manche Menschen Angst vor den neuen Technologien haben und darum am Altbewährten festhalten. "Aber Briefe und Bewerbungen per Post zu senden ist heutzutage nicht mehr angebracht. Das macht man besser per Mail oder auch App. Das ist schnell, sicher und erspart viel Zeit", sagt Karl. "Auch das Kennenlernen von Menschen ist über die sozialen Netzwerke so einfach wie nie zuvor - und der Schilling ist sowieso längst Vergangenheit."